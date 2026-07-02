Tres detenidos en Almería con 3.750 litros de gasolina destinados al 'petaqueo' de narcolanchas

La Policía Nacional ha detenido en Almería a tres personas por su presunta implicación en una red dedicada al 'petaqueo', la actividad consistente en abastecer de combustible a narcolanchas y embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico o a la inmigración irregular.

La operación comenzó el pasado 11 de mayo, cuando agentes del Grupo UCRIF detectaron una furgoneta estacionada en la barriada de El Puche con la suspensión trasera completamente hundida y un fuerte olor a gasolina. Tras inspeccionar el vehículo, comprobaron que transportaba 150 garrafas de 25 litros, lo que suponía un total de 3.750 litros de combustible.

Los recipientes, que no estaban homologados, permanecían almacenados en la zona de carga de la furgoneta, abandonada en una vía muy transitada y junto a un mercadillo ambulante, lo que suponía un grave riesgo para la seguridad por la posibilidad de incendio o explosión.

Las investigaciones posteriores revelaron que el vehículo había sido alquilado utilizando la documentación robada de otra persona. A partir de ahí, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables tanto del alquiler fraudulento como de la logística para el transporte y suministro del combustible.

Con las pruebas reunidas, la Policía Nacional procedió al arresto de los tres principales investigados, a quienes se atribuyen delitos contra la seguridad colectiva por riesgo catastrófico, además de falsedad documental, usurpación de estado civil y denuncia falsa.

El combustible intervenido tiene un valor aproximado de 5.775 euros, aunque los investigadores señalan que en el mercado negro, una vez destinado al abastecimiento de embarcaciones en alta mar, su precio puede alcanzar entre 11.000 y 17.000 euros.

Los detenidos ya han pasado a disposición judicial junto con las diligencias practicadas.