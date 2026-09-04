Tomatito formará en guitarra flamenca a 20 jóvenes de barrios vulnerables de Almería

El Ayuntamiento de Almería y Fundación La Caixa han suscrito un acuerdo de colaboración, con una aportación de 20.000 euros, para poner en marcha el proyecto social y musical 'Cuerdas del alma, guitarras que transforman vidas'. La iniciativa permitirá que 20 menores de entre ocho y 16 años procedentes de barrios vulnerables reciban formación en guitarra flamenca bajo la tutela artística y el acompañamiento del guitarrista José Fernández Torres, Tomatito.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; la directora del Área de Negocio de CaixaBank en Almería, María del Mar Peláez; y el propio Tomatito han formalizado el convenio que permitirá desarrollar un programa pensado para ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes en riesgo de exclusión a través de la música y el aprendizaje de la guitarra.

Las actividades se prolongarán durante nueve meses y tendrán como sede el Museo de la Guitarra, donde los participantes asistirán semanalmente a clases de dos horas. El programa pretende establecer una formación continuada que permita a los menores avanzar progresivamente en el aprendizaje del instrumento.

Los alumnos contarán con una guitarra y todo el material necesario para participar en las clases. El proceso formativo culminará con una actuación pública en la que los jóvenes compartirán escenario con Tomatito, que además participará en varias sesiones especiales y clases magistrales a lo largo del curso.

La propuesta no se limitará al aprendizaje musical, sino que incorporará también acompañamiento emocional y apoyo educativo. A través de la práctica de la guitarra se pretende trabajar capacidades como la atención, la memoria, la constancia y la disciplina, además de reforzar la implicación de los participantes en sus estudios.

María del Mar Vázquez ha valorado la puesta en marcha de esta iniciativa como una oportunidad para unir cultura y educación y ha destacado la tradición artística y flamenca de Almería. A su juicio, el programa permitirá ofrecer una formación integral a jóvenes que pueden encontrar en la música una vía de crecimiento personal.

La alcaldesa también ha señalado que la colaboración entre el Ayuntamiento y Fundación La Caixa permitirá reducir las dificultades económicas y sociales que en determinados casos pueden impedir que jóvenes con talento tengan acceso a una formación artística especializada.

Otro de los objetivos planteados por el consistorio es que la evolución de los alumnos con la guitarra tenga una repercusión positiva en su trayectoria académica. La intención es que el aprendizaje musical sirva como estímulo para mejorar los resultados escolares, aumentar el esfuerzo y ayudar a los participantes a fijarse metas de futuro.

María del Mar Peláez ha defendido igualmente el papel de la cultura como instrumento para favorecer la integración y el crecimiento individual de los jóvenes. En este sentido, ha señalado que trabajar desde edades tempranas mediante iniciativas culturales permite transmitir valores que pueden resultar útiles en diferentes ámbitos de la vida.

La representante de CaixaBank ha destacado especialmente conceptos como la cooperación, la perseverancia y la disciplina, vinculados al aprendizaje de un instrumento musical y trasladables también a los retos académicos y personales que afrontan los participantes.

Peláez ha resumido el espíritu del programa señalando que las guitarras entregadas a los jóvenes deben convertirse no solo en herramientas para hacer música, sino también en instrumentos capaces de abrir nuevas posibilidades y generar oportunidades.

Tomatito ha agradecido la confianza depositada en él para formar parte de un proyecto que considera especialmente significativo. El guitarrista ha adelantado que contará con la colaboración de su hijo, José del Tomate, para realizar el seguimiento de la iniciativa y que también se buscará la participación de otros profesionales de la guitarra interesados en compartir sus conocimientos con los alumnos.

El artista almeriense ha incidido además en que el talento necesita ir acompañado de esfuerzo para poder desarrollarse. A su juicio, las aptitudes musicales por sí solas no son suficientes y el aprendizaje requiere muchas horas de práctica, estudio y perseverancia, valores que serán parte fundamental de la formación que recibirán los jóvenes.

El proyecto 'Cuerdas del alma' nace con la finalidad de favorecer la integración social, el crecimiento personal y el acceso a la cultura de menores residentes en zonas vulnerables mediante una formación especializada en guitarra flamenca.

Los participantes aprenderán las principales técnicas del instrumento y trabajarán también aspectos relacionados con la interpretación y la expresión artística. El programa incorporará además valores como el respeto, la responsabilidad, la perseverancia, la colaboración y el compromiso.

La iniciativa pretende acercar a los menores a una de las principales expresiones culturales de su entorno y utilizar el flamenco como una herramienta para reforzar su vínculo con las tradiciones de Almería.

El proyecto contempla igualmente la creación de entornos de confianza en los que los participantes puedan expresarse, desarrollar sus capacidades y avanzar en su crecimiento personal dentro de un marco seguro y acompañado.

Por último, el programa busca contribuir a mejorar el rendimiento académico de los jóvenes mediante el establecimiento de una relación positiva entre la formación artística y la educación reglada, fomentando hábitos de responsabilidad y constancia que puedan trasladarse también a su trayectoria escolar.