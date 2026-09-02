Disparan a un conductor desde otro vehículo en plena A-92 y acaba saliéndose de la vía en Las Tres Villas

Un hombre ha resultado herido después de recibir un disparo en un pie mientras circulaba con su vehículo por la A-92, a la altura del término municipal de Las Tres Villas. El impacto habría provocado que perdiera el control del coche y terminara saliéndose de la carretera.

El suceso se produjo alrededor de las 14:20 h, cuando el vehículo circulaba en dirección a Granada por el kilómetro 344 de la autovía. Varias llamadas alertaron al servicio de emergencias 112 de un accidente y señalaron que el conductor podría haber sido alcanzado por disparos efectuados desde otro turismo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que localizaron al herido. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado en un medio aéreo del 061 hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Durante la atención del incidente también se recibió un aviso por un incendio en la zona, aunque por el momento no se ha podido determinar si este hecho está relacionado con los disparos y el accidente.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del suceso e identificar a la persona o personas que habrían efectuado los disparos. Según las primeras informaciones, los presuntos autores abandonaron el lugar a bordo de otro vehículo. La investigación continúa abierta.