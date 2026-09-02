Nueva York muestra una exposición colectiva internacional de arte hispano coordinada desde Roquetas de mar

'Intersecciones e identidad' agrupará arte, identidad y lengua española desde el 23 de septiembre en La Nacional-Spanish Benevolent Society de Nueva York

La muestra está dirigida y coordinada desde la provincia de Almería por la artista Ingrid Haubrich y la periodista Guadalupe Sánchez.

En ella, ocho creadores hisparlantes de España, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana y Venezuela exhibirán los frutos de su inspiración.

La sala que albergará sus obras es 'La Nacional'. Abierta en 1868, lleva más de siglo y medio siendo el epicentro de la cultura en español de la urbe neoyorkina. Instalaciones por las que han pasado nombres tan ilustres como Federico García Lorca, Pablo Picasso o Salvador Dalí.

A finales de este mes, Manhatan se encontrará inmersa en plena semana del arte y allí se darán cita creadores, coleccionistas, galeristas, instituciones y profesionales de todo el mundo.