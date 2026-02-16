Terremoto en Tabernas: un seísmo de magnitud 4,3 sacude la provincia de Almería y se siente en Granada, Jaén y Murcia

Un terremoto de magnitud 4,3 con epicentro en Tabernas (Almería) ha sacudido la provincia en la madrugada de este lunes, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo también se ha dejado sentir en distintos puntos de Granada, Jaén y Murcia, aunque por el momento no se han registrado daños personales ni materiales.

El temblor se produjo a las 00:55 horas y tuvo carácter superficial, lo que explica que fuera percibido con claridad en numerosos municipios del interior de la provincia. El epicentro se localizó en el término municipal de Tabernas, en la comarca de Los Filabres.

Según los datos oficiales del IGN, tras el seísmo principal se han contabilizado 14 réplicas, la mayor de ellas de magnitud 2,6, registrada a las 05:38 horas.

La intensidad máxima, de IV-V, se ha alcanzado en los municipios almerienses de Tabernas, Bacares, Serón y Gádor.

Con intensidad IV se ha sentido en Alhabia, Tíjola y Olula del Río.

En grado III-IV, el terremoto se ha percibido en Abla, Albanchez, Alsodux, Benahadux, Cuevas del Almanzora, Lubrín, Fines, Íllar, Cantoria, La Mojonera, Gérgal, Huércal de Almería, Macael, Oria, Pechina y Tíjola.

Además, con intensidad III ha sido notado en Almería capital, El Ejido, Los Gallardos, Vícar, Níjar, Rioja, Senés, Sorbas, Turre y Vera, entre otros municipios de la provincia.

El seísmo también se ha sentido en Jaén, Granada y Murcia, fuera de la provincia de Almería, el terremoto ha alcanzado intensidad II-III en puntos de Jaén, como Linares, Úbeda o Baeza, y de Granada, como Cúllar o Motril.

Asimismo, con intensidad II, el temblor ha sido percibido en varios municipios de la Región de Murcia, entre ellos Lorca, Molina de Segura, Mula y Mazarrón.

La provincia de Almería es una de las zonas con mayor actividad sísmica de Andalucía debido a su ubicación geológica, por lo que este tipo de movimientos, aunque llamativos por su magnitud, son relativamente frecuentes.