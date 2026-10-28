Suspendidos los trenes Alvia entre Almería y Madrid por el accidente ferroviario en Toledo

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha provocado la suspensión de los trenes Alvia entre Almería y la capital española en ambos sentidos.

Fuentes de Renfe han confirmado a Europa Press que el tren que salió a las 8:27 horas desde la estación de Huércal-Viator ha tenido que regresar a su punto de origen. Por su parte, el servicio previsto para las 16:40 horas desde Madrid-Puerta de Atocha ha quedado suspendido.

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, ha lamentado las víctimas mortales del accidente y ha señalado que, según la información facilitada por el Comité de Empresa de Renfe en Almería, no se ha habilitado un autobús alternativo para los pasajeros afectados.

La incidencia afecta a la única conexión ferroviaria directa diaria entre Almería y Madrid. Desde el pasado 6 de septiembre, la operadora mantiene suspendido el servicio Intercity debido a las obras de adaptación de la infraestructura para la autopista ferroviaria.