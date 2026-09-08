Suben a 15 los fallecidos en el incendio de Los Gallardos

El incendio forestal declarado en Los Gallardos eleva a 15 el número de víctimas mortales tras el fallecimiento de una mujer británica que permanecía ingresada con graves quemaduras en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. El deceso se ha producido en la madrugada de este miércoles, cuando se cumplen dos meses del inicio del siniestro.

Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado que la última víctima, identificada como M.L., sufrió quemaduras en alrededor del 40 por ciento de su cuerpo. La mujer, residente en España desde hacía más de dos décadas y vecina de Canjáyar, trabajaba como cuidadora de personas mayores en Bédar. Según el relato difundido por su familia, logró abandonar la zona afectada con ayuda de un vehículo.

Con esta muerte, el balance del incendio asciende a nueve mujeres y seis hombres fallecidos. Catorce de las víctimas son de nacionalidad extranjera, en su mayoría británicas, aunque también se contabilizan tres personas belgas, una francesa y una estadounidense, además de un ciudadano español.

Doce de los fallecidos fueron hallados en el lugar del incendio, donde murieron cuando trataban de huir de las llamas. Posteriormente fallecieron una mujer de 93 años, rescatada junto a M.L. y que murió poco después de su ingreso hospitalario, así como otra paciente cuya muerte se confirmó el 28 de julio en Sevilla.

La investigación sobre las circunstancias y el origen del fuego continúa abierta en el Juzgado de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, donde al menos ocho familiares de las víctimas se han personado en la causa.

El incendio se inició en la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se extendió por los términos de Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas, llegando a afectar a la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca lo dio por extinguido a las 21,00 horas del 24 de julio, tras 15 días activo y una afección estimada de unas 5.200 hectáreas.