Intenta asaltar una vivienda en Roquetas días después de quedar en libertad tras once robos

Un hombre de 53 años ha sido detenido como presunto autor de un intento de robo en una vivienda de Roquetas de Mar, después de haber quedado en libertad tras ser arrestado días antes por su supuesta implicación en otros once robos en inmuebles del municipio.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el propietario de la vivienda afectada. La alarma del inmueble se activó durante la noche al detectar la presencia de una persona que habría tratado de acceder al domicilio.

Los agentes desplazados al lugar comprobaron que varias ventanas y persianas habían sido forzadas. No obstante, el presunto autor no logró entrar en el interior de la vivienda.

A partir de estas actuaciones, la Guardia Civil puso en marcha diversas gestiones para esclarecer los hechos e identificar al responsable, que finalmente fue localizado y detenido.

Las pesquisas permitieron comprobar que el arrestado había sido detenido apenas unos días antes en el marco de la operación ‘Bático’, desarrollada también en Roquetas de Mar. En aquella actuación se le atribuía la presunta autoría de once delitos de robo en viviendas.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial ante el titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar.