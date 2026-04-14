Sabores Almería brilla en Madrid con una potente puesta en escena gastronómica

La marca gastronómica Sabores Almería comenzó su participación en la 39ª edición del Salón Gourmets con una jornada inaugural muy completa en IFEMA Madrid, donde dejó claro el peso que tiene la provincia dentro del panorama gastronómico nacional e internacional.

El stand almeriense, de unos 450 metros cuadrados, se convirtió en un auténtico escaparate del sector agroalimentario de la provincia. Allí se reunieron 24 empresas productoras junto a chefs, un sumiller, un cortador de jamón y un panadero, mostrando no solo productos, sino también el conocimiento, la tradición y la innovación que hay detrás de ellos. Durante todo el día, el espacio fue muy dinámico, con presentaciones, degustaciones y cocina en directo que atrajeron a numerosos visitantes y profesionales del sector.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de la cooperativa CASI, centrada en el tomate, uno de los productos más emblemáticos de Almería. En este acto participó la chef y presentadora Samantha Vallejo-Nágera, quien puso en valor la calidad, la versatilidad y la importancia internacional del tomate almeriense. Además, junto a los responsables de la cooperativa, se anunció una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas del Tomate Solidario, que se celebrarán el 29 de abril en el Teatro Cervantes. Este evento, que ya va por su cuarta edición, combina gastronomía y solidaridad, ya que recauda fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer.

Otro de los grandes focos de atención fue la presentación de la campaña “La que más sabe”, con la que se da a conocer la primera sandía europea de la temporada. El acto estuvo conducido por el chef e influencer Daniel del Toro y contó con representantes institucionales y del sector agrícola. Durante la presentación se destacó el papel de Almería como una de las principales huertas de Europa, capaz de ofrecer productos frescos, sostenibles y de gran sabor desde el inicio de la primavera. Además, un showcooking permitió a los asistentes comprobar en directo la versatilidad culinaria de esta sandía, que fue una de las protagonistas del día.

El vino también tuvo un papel importante en esta primera jornada. El sumiller José Antonio Moreno dirigió una cata en la que se presentaron nueve vinos de distintas bodegas almerienses, como Palomillo, Cepa Bosquet o Sierra Almagrera. Estas bodegas aprovecharon la feria para mostrar nuevas referencias y reforzar la imagen de la provincia como un territorio con una oferta vinícola cada vez más reconocida.

La programación se completó con varios showcookings de chefs almerienses. Luis Arango inauguró la cocina con una propuesta que combinaba productos del mar y de la montaña; después, Noelia Carrión presentó un plato inspirado en el contraste entre el desierto y la primavera; y Borja González cerró la jornada con un postre creativo que reinterpretaba sabores típicos de la provincia. Estas demostraciones sirvieron para mostrar no solo la calidad de los ingredientes, sino también la creatividad de los cocineros almerienses.

En conjunto, este primer día de participación en el Salón Gourmets reflejó la apuesta de la Diputación de Almería por promocionar su gastronomía de forma integral: desde la producción agrícola hasta la alta cocina. Más allá de los productos, “Sabores Almería” busca transmitir una identidad propia basada en la calidad, la innovación y el vínculo con el territorio, consolidando a la provincia como un referente gastronómico dentro y fuera de España.