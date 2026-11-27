La inmigración, la situación económica y la pérdida de oportunidades para los jóvenes almerienses han centrado la entrevista que Rocío de Meer, candidata número uno de Vox al Congreso por Almería, ha concedido a Onda Cero Almería en la recta final de la campaña electoral. De Meer ha destacado el respaldo que, según asegura, está encontrando su formación en la provincia y ha defendido que Vox está dando voz a problemas que, a su juicio, han sido silenciados durante años.

Uno de los ejes de la conversación ha sido la denominada «prioridad nacional». La candidata ha defendido que los españoles deben tener preferencia en el acceso a las ayudas y los servicios públicos. Como ejemplo, ha señalado que el 34% de los perceptores del ingreso mínimo vital en Almería son extranjeros y ha cifrado en más de 110 millones de euros la inversión destinada a estas prestaciones en los últimos años.

También ha puesto el foco en los 13.585 almerienses de entre 20 y 39 años que, según los datos que ha citado, han tenido que marcharse de la provincia. De Meer ha defendido la necesidad de facilitar su regreso mediante oportunidades laborales, salarios dignos y acceso a la vivienda. En este sentido, ha criticado la precariedad que sufren determinados profesionales, especialmente en el ámbito sanitario, y ha cuestionado que existan trabajos que los españoles no quieran desempeñar, apuntando a que el problema está en las condiciones salariales.

Sobre los posibles pactos tras las elecciones, la candidata ha asegurado que el objetivo de Vox es que Santiago Abascal llegue a la presidencia del Gobierno. También ha descartado cualquier entendimiento con partidos independentistas como Junts, al considerar que sus planteamientos son incompatibles con la defensa de la soberanía nacional.

Por último, preguntada por la posibilidad de ocupar un ministerio, De Meer ha restado importancia a esa opción y ha asegurado que afronta la política como un servicio a su país. La candidata ha insistido en que Vox mantiene una posición de máximos hasta conocer la decisión de los ciudadanos en las urnas.