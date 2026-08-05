La revista 'Abuxarra' publica su número más extenso: 180 páginas y 32 colaboradores

El número 42 de la revista 'Abuxarra' bate un récord

La publicación asociada al Festival de Música Tradicional de la Alpujarra y de tirada anual, ha contado por primera vez con 180 páginas fruto de las aportaciones de 32 colaboradores.

Un dossier ocupa la mayor parte de las hojas, narrando en profundidad la historia, el presente y el porvenir de Roquetas. Acontecimientos y nombres propios protagonizan los artículos de investigadores para difundir las características del pueblo anfitrión.

Estudios sobre la revolución agrícola, poblados de colonización, religiosidad, 250 aniversario del municipio, vestigios, la emigración a Argelia, Guerra Civil, jóvenes brillantes,...

Los ejemplares físicos se repartirán de forma gratuita en el Teatro Auditorio Roquetas de mar el domingo 9 de agosto.

Aparte de en papel, 'Abuxarra' también se puede descargar libremente on line desde Facebook: Centro Virgitano de Estudios Históricos

En breve, la revista también estará disponible en la Biblioteca Digital de Andalucía.