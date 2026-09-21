Rescatada en Roquetas una variedad de uva única en el mundo y otras antiquísimas en Los Vélez que se exponen por primera vez

La Muestra de Uvas de Mesa Históricas de Almería alcanza su decimosexta edición con proyectos fructificados y tremendamente ilusionantes

La buena suerte no sólo se tienta comiendo 12 uvas en Nochevieja, sino buscándola con ahínco y dedicación.

Desde hace dieciséis años, la Muestra de Variedades Histórica de Uva de Mesa con de Almería, sale al rescate y resurrección de especies de la provincia que vivieron un tiempo de esplendor y actualmente, muchas de ellas, están olvidadas o en riesgo de desaparecer para siempre.

Antonio Rubio Casanova, responsable del proyecto de biodiversidad doméstica del Grupo Ecologista Mediterráneo, encabeza un plan para dar una segunda vida a estos racimos.

En 2026, el viernes 25 de septiembre a las 12 del mediodía en el Centro Experimental Cajamar Las Plamerillas de El Ejido, se presentarán más de 200 variedades, todas con pepitas. Entre ellas, una muy roquetera: la uva roja del Cortijo del Calvo; exclusiva del municipio, del núcleo de El Parador, donde la familia Gómez la ha mantenido desde hace más de tres siglos en un patio.

Asimismo, otras antiquísimas de Los Vélez: Garrón de Gallo, Rojal, Planta de Mula.

La Muestra homenajeará a parraleros: Juan Gómez Gómez, de Roquetas; Laureano Cantón Salmerón, de Huécija y 104 años de edad; Pilar López Salvador, de Instinción; también de este pueblo, al geógrafo, Emilio Ferre Bueno, que hizo la primera tesis doctoral sobre la uva del Barco en el Valle del Almanzora.

Como colofón se presentará el Reserva Biogenética que se está montando como centro de investigación en Las Palmerillas