La playa de Balerma contará con ocho espigones tras una inversión de 12 millones

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sacará esta misma semana a información pública el proyecto para la construcción de espigones en la playa de Balerma, en el término municipal de El Ejido, una actuación destinada a frenar el grave proceso de erosión que afecta a esta zona del litoral almeriense. A eso se ha comprometido al menos el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en rueda de prensa.

En esta línea, ha señalado que el proyecto contempla la construcción de una batería de ocho espigones, un muro de protección del talud de la playa de las Cuevecillas de 560 m de longitud y la aportación de 250.000 metros cúbicos de arena, con un presupuesto estimado de 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Destaca que "la actuación se plantea sobre un frente litoral de aproximadamente cinco kilómetros donde, en episodios de temporal, el oleaje llega incluso a alcanzar el paseo marítimo, lo que ha provocado una pérdida progresiva de arena en los últimos años". De igual modo, ha recordado que "para definir esta solución, el Ministerio ha realizado numerosos estudios técnicos con el objetivo de encontrar una respuesta eficaz y duradera, que permita no solo resolver el problema actual, sino garantizar la estabilidad de esta playa a largo plazo".

Resalta que el proyecto se someterá ahora a información pública durante un plazo de 30 días hábiles, periodo en el que las administraciones afectadas -principalmente el Ayuntamiento de El Ejido y la Junta de Andalucía- podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas. Ante la pregunta de los medios de comunicación, ha reconocido también que de momento no puede concretar una fecha de finalización de los trabajos, eso sí se ha comprometido a que el Gobierno intentará que se lleven a cabo lo antes posible.

Añade que tras este trámite, la Dirección General de Costas analizará las alegaciones presentadas y procederá, en su caso, a la aprobación definitiva del proyecto, y que después deberá someterse a la correspondiente evaluación ambiental antes de la licitación y adjudicación de las obras.