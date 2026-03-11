SUCESOS

La Policía Nacional libera a diez mujeres, víctimas de trata, y detiene a cinco personas en Albox

La operación en la que las víctimas estaban sometidas a trata, obligadas a ejercer la prostitución, se ha desarrollado en el municipio almeriense de Albox

Onda Cero Almería

Almería |

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en su atención en a los medios de comunicaciónos duan

La intervención de la Policía Nacional se ha llevado cabo este martes en el municipio de Albox (Almería). Durante la misma, se ha permitido la liberación de diez mujeres que estaban sometidas a trata y que eran obligadas a ejercer la prostitución. De momento, han trascendido pocos detalles de la actuación salvo que se ha saldado con la detención de cinco personas y la intervención de seis armas.

En declaraciones a los medios, durante la inauguración de la II Expo Cherry Costa de Granada, el propio delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha sido quien ha dado a conocer algunos detalles de este dispositivo como que

ha implicado varias entradas y registros en la comarca del Valle del Almanzora. De igual modo, ha confirmado que la investigación continúa abierta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer