La Policía Nacional libera a diez mujeres, víctimas de trata, y detiene a cinco personas en Albox

La intervención de la Policía Nacional se ha llevado cabo este martes en el municipio de Albox (Almería). Durante la misma, se ha permitido la liberación de diez mujeres que estaban sometidas a trata y que eran obligadas a ejercer la prostitución. De momento, han trascendido pocos detalles de la actuación salvo que se ha saldado con la detención de cinco personas y la intervención de seis armas.

En declaraciones a los medios, durante la inauguración de la II Expo Cherry Costa de Granada, el propio delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha sido quien ha dado a conocer algunos detalles de este dispositivo como que

ha implicado varias entradas y registros en la comarca del Valle del Almanzora. De igual modo, ha confirmado que la investigación continúa abierta.