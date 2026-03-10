ESPACIO DE TURISMO

La nieve en María es "mariavillosa"

El fugaz placer de paisajear en blanco en los últimos días del invierno

Onda Cero Almería

Almería |

La nieve ha cumplido una vez más con su cita en Sierra María-Los Vélez

Las previsiones meteorológicas para este martes 10 de marzo han dado en el blanco regalando otra alegría pasajera al gusto de muchas personas, sobre todo niños.

María es destino de frío y calorías para visitantes que se desplazan mayormente de las provincias de Almería y Murcia.

El habitat natural de este pueblo y sus alrededores no sólo lo eligen seres humanos, también linces y otras especies animales que ahí han fijado su hogar.

La empresa de turismo activo HazyEnvés Los Vélez ha preparado en marzo una serie de actividades para divulgar las bondades de este Parque Natural.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer