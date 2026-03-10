La nieve en María es "mariavillosa"

La nieve ha cumplido una vez más con su cita en Sierra María-Los Vélez

Las previsiones meteorológicas para este martes 10 de marzo han dado en el blanco regalando otra alegría pasajera al gusto de muchas personas, sobre todo niños.

María es destino de frío y calorías para visitantes que se desplazan mayormente de las provincias de Almería y Murcia.

El habitat natural de este pueblo y sus alrededores no sólo lo eligen seres humanos, también linces y otras especies animales que ahí han fijado su hogar.

La empresa de turismo activo HazyEnvés Los Vélez ha preparado en marzo una serie de actividades para divulgar las bondades de este Parque Natural.