Más de 120.000 personas dejan de comprar medicamentos necesarios por falta de recursos

Cáritas Diocesana de Almería y la Fundación FOESSA han presentado en la Universidad de Almería los resultados del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, un análisis que evidencia que la provincia afronta una situación de exclusión social marcada por tres grandes factores: la inestabilidad laboral, el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de las condiciones de salud de los hogares con menos recursos. Entre los datos más relevantes aparecen estadísticas como que más de 120.000 personas de Almería han tenido que dejar de comprar medicamentos por falta de recursos económicos.

En Almería, la fragilidad del empleo continúa siendo uno de los principales núcleos de vulnerabilidad. Más de 75.000 personas viven en hogares donde el sustentador principal ha sufrido en el último año una inestabilidad laboral grave, encadenando periodos de desempleo, múltiples contratos o pasando por varias empresas. "El empleo reduce el riesgo de exclusión, pero ya no la evita. Tener trabajo no siempre garantiza una vida digna", ha señalado el coordinador del IX Informe FOESSA en Andalucía, Daniel Rodríguez de Blas.

La vivienda se ha convertido en el gran factor de empobrecimiento en la provincia

¿Por qué?. Lo cierto es que el incremento del precio del alquiler en los últimos años está empujando a miles de familias a situaciones límite. En Almería, "más de 90.000 personas caen por debajo del umbral de la pobreza una vez pagados los gastos de la vivienda", ha destacado el responsable del estudio. Esta realidad, según apunta, convierte el acceso a la vivienda en el principal cuello de botella de la integración social. Por lo que concluye Rodríguez que "mientras no se garantice como un derecho efectivo y no como un bien de mercado, la recuperación económica no llegará a quienes más lo necesitan".

El tercer ámbito crítico es la salud

Más de 120.000 personas en la provincia viven en hogares que han tenido que dejar de comprar medicamentos, seguir dietas o tratamientos por falta de recursos económicos. Resalta así el coordinador que "cuando cuidar la salud depende del nivel de ingresos, la desigualdad se agrava y la exclusión se cronifica". Son algunos de los principales referencias que se han destacado durante la presentación del último Informe FOESSA, una comparecencia, en la que la directora de Cáritas Diocesana de Almería, María Carmen Torres, ha subrayado que este trabajo es una herramienta imprescindible para comprender la realidad social que la entidad acompaña cada día. De hecho, llega a decir que "no podemos normalizar que miles de personas trabajen y sigan siendo pobres, o que tengan que elegir entre pagar la vivienda o comprar medicamentos. Este informe no solo aporta datos; nos interpela como sociedad". Asimismo, ha insistido en que "la pobreza no se combate solo con acciones puntuales, sino con políticas justas, estructuras inclusivas y una apuesta decidida por reforzar el Estado del Bienestar. Necesitamos un modelo que garantice vivienda, empleo digno y acceso a la salud como pilares de cohesión social".

En esta línea, el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha señalado que "todos estamos en los márgenes de la pobreza, implicarnos es una actitud de fraternidad, de solidaridad. No solamente es una actitud a los cristianos, es una actitud de caridad" y ha enfatizado en que "la caridad no es en el sentido de limosna; La caridad es una implicación porque Cáritas significa amor de Dios que nos implica a los creyentes a vivir de una manera fija, estable y ordenada para dar solución a aquellos que tienen necesidades graves de poder vivir". A este respecto, ha recordado la última frase que le dijo el Papa Francisco en su última conversación con él: "Antonio, no te olvides de los pobres".

Los resultados del informe reflejan que Almería reproduce con intensidad una tendencia andaluza sostenida: un modelo social que no logra integrar plenamente a quienes viven en mayor fragilidad. Ante este escenario, la Fundación FOESSA y Cáritas Diocesana de Almería insisten en la urgencia de un nuevo pacto social que sitúe el cuidado, la justicia social y la dignidad de las personas en el centro de las políticas públicas.