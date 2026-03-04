Uno de los fallecidos en la pasarela de Santander es de Almería

Uno de los cinco jóvenes que perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la zona de El Bocal, en Santander, tras el desplome de una pasarela en la tarde del martes, era natural de Almería.

Las víctimas mortales tenían entre 19 y 22 años. Entre ellas se encuentran jóvenes procedentes de Igollo de Camargo, en Cantabria; de Vizcaya —dos de Barakaldo y uno de Balmaseda—; además del fallecido almeriense. Por su parte, la joven que continúa desaparecida, de 20 años, reside en Guadalajara.

Asimismo, otra chica de 19 años, natural de Elvillar, en Álava, permanece ingresada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se encuentra estable dentro de la gravedad.

La información sobre los afectados ha sido comunicada por la Delegación del Gobierno en Cantabria una vez obtenida la correspondiente autorización judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que se encontraba de guardia en el momento del suceso, ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras la Policía Nacional continúa con la investigación.