Abren el concurso para elegir cartel de la Feria de Almería 2026

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado la apertura del plazo, desde el 28 de febrero, para participar en el concurso en el que será elegido el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Almería de 2026 en honor a la Santísima Virgen del Mar, un proceso que mantendrá su plazo abierto hasta el 29 de marzo.

Se trata de un concurso dotado con un premio de 3.000 euros y que, con tema libre, debe estar inspirado en motivos almerienses, que identifiquen, visual emocionalmente, a la ciudad de Almería y que anuncien de manera clara y reconocible 'Feria y Fiestas de Almería en Honor de su Patrona la Virgen del Mar - Almería 2026'.

Además, el autor premiado deberá realizar dos diseños, en formato editable, a partir de aquellos elementos característicos del cartel ganador del concurso, cuyo destino será el abanico representativo de la Feria y Fiestas de la ciudad de Almería.

El Jurado estará compuesto por ocho miembros, ostentando la presidencia la concejala del Área de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, o la persona en quien delegue. A ella se sumarán dos personas relacionadas con las áreas de Presidencia así como de Cultura, Educación y Tradiciones que hayan formado parte del jurado del cartel de Feria en ediciones anteriores. El resto de miembros serán cuatro profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del diseño gráfico, las artes plásticas, la ilustración o la publicidad, preferentemente vinculadas a la ciudad de Almería y un persona técnica municipal de la Dirección de Alcaldía y Planificación del Ayuntamiento que actuará como secretario del Jurado.

Votación

Tras la buena acogida del año pasado, este 2026 se repetirá el sistema de votación popular digital “para que los almerienses sean quienes decidan cuál es el Cartel de Feria que más le gusta”. Así, el Jurado realizará una primera ronda de valoración atendiendo a criterios de técnica y calidad de ejecución, adecuación a la Feria y Fiestas de Almería, creatividad e innovación, tipografía y uso de color.

De ahí saldrán las tres obras finalistas que serán publicadas en los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Almería, como son la web institucional o los perfiles oficiales en redes sociales.

La votación popular permanecerá abierta durante un plazo de diez días naturales a partir de la fecha de publicación de las obras finalistas, pudiendo los ciudadanos emitir su voto a través de un formulario digital disponible en la web municipal.

Cada usuario podrá emitir un único voto válido durante todo el proceso. Concluido el plazo de votación se procederá al recuento de los votos y el que obtenga mayor número será proclamado ganador.

Las bases completas pueden consultarse en el Tablón de Anuncios de la web municipal www.almeriaciudad.es