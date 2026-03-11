En Zurgena, San Patricio 2026 tiene muy buena 'pinta'

Zurgena celebra la tercera edición de la 'Fiesta de San Patricio'. Es el patrón oficial de Irlanda y en países como Estados Unidos está extendida por la alta cantidad de inmigrantes irlandeses. De hecho, desde hace 70 años, las aguas del río Chicago se tiñen de verde para su conmemoración. El patronazgo de San Patricio no está muy presente en España. Entre las pocas ciudades, destacan, por su cercanía a la provincia almeriense, Murcia desde 1452, Lorca donde cuenta con colegiata y reliquia, Albuñol. Además, se ha popularizado gracias a la iluminación verdosa de monumentos y pubs irlandeses. Como las fiestas también se globalizan, San Patricio ha llegado a la comarca del Valle del Almanzora igual que lo ha hecho a Madrid, Benidorm, Sevilla, La Coruña,...

