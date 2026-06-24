'A pie de calle' trae a Roquetas a Omar Montes y Malú en conciertos gratuitos

El '24º A pie de calle' programa teatro, cine, magia, música, espectáculos infantiles y actividades familiares

La cita estival de entretenimiento gratuito para vecinos y visitantes 'A pie de calle' vuelve a situar a Roquetas de mar como destino de ocio para todos los públicos entre baños playeros.

Este año la novedad es el 'Festival de Música Tradicional de La Alpujarra', que se celebrará por primera vez en el municipio roquetero.

Se dispondrán escenarios en Aguadulce, Teatro Auditorio, Plaza de Toros, Anfiteatro, Castillo de Santa Ana, Faro, Urba, Playa Serena II y otros.

Artistas famosos que actuarán en 'A pie de calle' 2026 serán Omar Montes, Malú, Mono Cuchillo, Rolenzos, Pancho Varona, Memento,...

La variada oferta cultural la completan exposiciones, visitas turísticas guiadas, el festival de música antigua 'Mare Musicum', las '100 horas del deporte', 'Pulpop', 'Rocketas Playa'.

Más información en www.apiedecalle.org