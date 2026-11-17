Pecos han anunciado su última gira, ‘Concierto Para Una Despedida’, con la que los hermanos Pedro y Javier Herrero pondrán fin a casi cinco décadas de trayectoria sobre los escenarios. El recorrido incluirá una parada en la Plaza de Toros de Almería el próximo 11 de septiembre de 2027, de la mano de Siente La Plaza + Music.

El anuncio llega después del éxito de su regreso en 2025 con la gira ‘Dos Voces Y Una Historia’, que reunió más de 200.000 espectadores y agotó las entradas en todos sus conciertos. Ahora, los dos artistas emprenderán un último recorrido para despedirse del público que los ha acompañado durante su carrera.

«Llegó la hora de decir adiós a las giras», ha expresado Pedro Herrero en un comunicado, en el que reconoce afrontar este momento «con nostalgia, pero sin tristeza». Por su parte, Javier Herrero ha señalado que ha llegado el momento de «cerrar nuestra etapa profesional de las giras en directo».

Nuevo disco en directo

Coincidiendo con el anuncio de la despedida, Pecos publicarán ‘Dos Voces Y Una Historia en Directo’, un álbum con once canciones grabadas durante su gira de reencuentro de 2025. El disco estará disponible desde el 27 de noviembre en plataformas digitales y puntos de venta habituales.

Las entradas para el concierto de Almería podrán adquirirse a partir de esa misma fecha a través de los canales oficiales de Siente La Plaza + Music y El Corte Inglés.