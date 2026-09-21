Pastora Soler abrirá el 3 de octubre la programación de otoño en el Teatro Auditorio Roquetas de Mar

El Teatro Auditorio Roquetas de mar cierra 2026 con una cartelera donde el humor ocupará mucho espacio en el escenario

Pastora Soler estrenará la temporada otoñal el 3 de octubre con su gira 'Rosas y Espinas' después de dos años de tour celebrando tres décadas de carrera.

El 9 de octubre será Dakris el mago invisible quien asombre al público con una propuesta de teletransportaciones, desapariciones, mentalismo e ilusiones con objetos.

El viernes 23, Comandante Lara y Cía provocará la carcajada con 'Los 3 tenores'; junto a Jesús Tapia y Vicente Ruidos.

Sábado 24 de octubre, 'Una noche de Zarzuela'.

Cerrará octubre el Ballet de Kiev y 'El Corsario', el día 31.

La programación continuará el 7 de noviembre con 'Farra', premio Max de las Artes Escénicas 2025 al Mejor Espectáculo Musical o Lírico.

Julio José Iglesias llegará el 14 de noviembre dando voz a los grandes clásicos de su padre en 'Julio Iglesias Experience'.

El 20 de noviembre más risas provocadas por Goyo Jiménez y 'American forever'.

El sábado 21 de noviembre, turno del musical familiar 'Luli Pampín'.

El teatro se hace más teatro con '53 domingos', interpretada por Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat. Domingo 28 de noviembre.

Ya en diciembre, el 11 'Zambomba flamenca' de Familia Tradición; 12, Cómicos Fin de Año reunirá a Paco Calavera, Pepe Céspedes, Alvarito, Kikín Fernández, Antonia Triviño, Makeba y El Gran Manley sobre el escenario.

El viernes 18 de diciembre llegará 'Así canta Jerez en Navidad',

Sábado 19 de diciembre 'Coco, el musical', basado en la conocida historia de la tradición mexicana del Día de Muertos.

El año pondrá su final en el Teatro Auditorio Roquetas de mar el sábado 26 de diciembre, a las 17,30 horas, con 'Las Guerreras K-Pop'.