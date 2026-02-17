El nuevo BYD ATTO 2 DMI ya está disponible: tecnología híbrida enchufable con conducción eléctrica y más de 1.000 km de autonomía

El nuevo BYD ATTO 2 DMI se incorpora a la gama de BYD en Almería como una de las principales apuestas de la marca por la movilidad electrificada. Este SUV compacto del segmento B combina eficiencia, autonomía y experiencia de conducción eléctrica, posicionándose como una alternativa competitiva dentro del mercado de los híbridos enchufables.

Con 4,31 metros de longitud, el BYD ATTO 2 DMI ofrece un tamaño equilibrado para el uso urbano sin renunciar al espacio interior. Cuenta con más de 425 litros de maletero, asientos traseros abatibles y un amplio techo panorámico, configurándose como un vehículo práctico y de enfoque familiar.

La principal novedad de este modelo es su sistema DMI (Dual Mode Intelligent), una tecnología híbrida que prioriza la propulsión eléctrica en la mayoría de situaciones de conducción. El vehículo puede recorrer hasta 90 kilómetros en modo totalmente eléctrico, lo que permite cubrir desplazamientos diarios sin consumo de combustible.

El motor de gasolina actúa principalmente como generador para recargar la batería, garantizando que la conducción mantenga la suavidad propia de un coche eléctrico. Solo en momentos de mayor exigencia, como adelantamientos o pendientes pronunciadas, puede aportar tracción adicional a las ruedas.

Gracias a esta combinación, el BYD ATTO 2 DMI supera los 1.000 kilómetros de autonomía total, un dato que refuerza su versatilidad tanto para trayectos urbanos como para viajes de larga distancia.

El modelo ya se encuentra disponible en Almería a través del Grupo Concesur, distribuidor oficial de la marca en la provincia, donde los interesados pueden solicitar información o realizar una prueba del vehículo.