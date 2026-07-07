'Note di sangue', de la formación Musica Boscareccia, segundo concierto del Mare Musicum 2026 en Roquetas

'Note di Sangue'(Notas de Sangre), es el título del recital que MUSICA BOSCARECCIA ofrece el 9 de julio en el Festival Mare Musicum de Roquetas.

El espectáculo homenajea desde la admiración a los napolitanos Alessandro y Domenico Scarlatti, padre e hijo, distanciados en lo personal y musical.

Hay una extraordinaria relación cruzada entre la vida y la obra de los dos Scarlatti, progenitor y vástago. Alessandro, autoritario “pater familias”, compuso más de 600 cantatas de cámara constatadas y casi 100 melodramas, fiestas teatrales y oratorios pero muy escasa música instrumental y para teclado; Domenico compuso por el contrario alrededor de 600 sonatas para tecla, pero apenas 60 cantatas de cámara y una docena de títulos teatrales. En esta producción en espejo, en la que la música vocal parece oponerse a la instrumental, Roberto Pagano ha reconocido en su célebre libro sobre los Scarlatti Due vite in una las consecuencias de la rígida educación patriarcal impuesta por Alessandro, que habría deseado para su hijo la brillante carrera de compositor de ópera mientras Domenico, como reacción, se habría refugiado en el puesto más lejano y solitario de Europa, primero en Portugal y después en España, produciendo solamente música instrumental para su única destinataria real, Bárbara de Braganza. Sin embargo, en la fascinante reconstrucción de Pagano encontramos algunas incongruencias: Domenico continuó componiendo música vocal, también durante los últimos decenios de su vida en la península ibérica, y la calidad de su producción en este campo sólo en tiempos recientes ha comenzado a ser revalorizada como merece.

Domenico Scarlatti llegó a Madrid, de la mano de la portuguesa Bárbara de Braganza, esposa del rey español Fernando VI. Aquí hizo su carrera y falleció.

El concierto da comienzo haciendo corresponder una obertura de Alessandro (Giá lusingato appieno) a un aria de Domenico (Tuo mi chiami), reuniendo de ese modo en mismo gesto musical la personalidad de ambos compositores.

Posteriormente una cantata de cada uno de ellos. All’hor che stanco il sole, de Alessandro, es en realidad una serenata, es decir, un formato de cantata más ambiciosa en sus dimensiones y estructura que comprende una introducción instrumental y una serie numerosa de recitativos y arias dispuestas variadamente. Se trata aquí del desconsolado lamento vespertino de Fileno, abandonado por Clori.

Pur nel sonno almen tal´ora, de Domenico, se inicia con una introducción instrumental en Allegro que contrasta con el comienzo lento y onírico de la primera aria, la cual describe en un típico ambiente arcádico la triste constatación del amante que solamente en sueños recibe esporádicamente la visita de su amada.

Como interludio instrumental podremos escuchar la Sonata en re menor de Domenico, “reescrita” por Andoni Mercero y basada en cuatro de las sonatas para clave del compositor. En este experimento musical Mercero continua el modelo histórico propuesto por Charles Avison, quien publicó en 1744 una colección de 12 Concerti Grossi basados en sonatas para clave de Scarlatti. En este caso la transformación musical da lugar a una Triosonata, el que fuera probablemente el genero instrumental más popular entre finales del siglo XVII y principios del XVIII.

https://www.maremusicum.com/programacion-2026/musica-boscareccia/#1718352572678-a019df8a-795f