Níjar despliega un dispositivo especial contra robos en el campo

El Ayuntamiento de Níjar va a desplegar durante todo el mes de febrero un dispositivo especial de seguridad para hacer frente a la oleada de robos que vienen registrándose durante las últimas semanas en zonas rurales de municipio. De este modo, se reforzará la presencia de efectivos de Policía Local con más patrullas en horario nocturno, que realizarán labores de vigilancia, prevención y control en puntos estratégicos del término municipal.

Asimismo, desde el Consistorio han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, animando a los nijareños a que informen a la Jefatura de la Policía Local de cualquier acto sospechoso que pudiera producirse en invernaderos y cortijadas.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha recordado los avances en materia de seguridad que se han implementado en los dos últimos años, señalando desde el aumento de la plantilla de Policía Local, la creación de la patrulla marítima, la patrulla rural, el grupo GOR, la renovación integral de la flota de vehículos de Policía y Protección Civil, las diversas campañas especiales de seguridad puestas en marcha, las patrullas de proximidad, o la construcción del parque de bomberos (que estará finalizado en primavera). “Los hechos demuestran el importante esfuerzo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento para reforzar la seguridad”, ha indicado el alcalde, subrayando que “es imperativo que el Gobierno de España haga el mismo esfuerzo y dote a la Guardia Civil de los efectivos necesarios y los medios adecuados para que puedan trabajar en Níjar con plenas garantías”.