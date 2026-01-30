El Consejo de Alcaldes del PP analiza la seguridad y los retos de la provincia de Almería

El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha advertido del aumento de la inseguridad en la provincia, una situación que, según ha señalado, es consecuencia directa de la reducción de efectivos de la Guardia Civil y de la falta de recursos proporcionados por el Gobierno de España. Estas declaraciones las ha realizado durante la reunión del Consejo de Alcaldes, celebrada en la capital almeriense y copresidida junto a Francisco Góngora, presidente de este órgano.

Fernández-Pacheco ha explicado que la carencia de agentes es una de las principales inquietudes trasladadas por los alcaldes, ya que está generando episodios “completamente insólitos”, como la permanencia durante días de narcolanchas en la costa de Almería sin que se actúe al respecto. A su juicio, se trata de hechos que no se producían durante los gobiernos del Partido Popular y ha reprochado al subdelegado del Gobierno su intento de “normalizar” esta situación.

En este sentido, ha subrayado que la pérdida de presencia de la Guardia Civil no puede convertirse en algo habitual en los municipios almerienses ni trasladarse a los alcaldes la obligación de velar por la seguridad ciudadana, una competencia que corresponde exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El dirigente popular ha insistido en que su partido no va a permitir que se comprometa la tranquilidad de los vecinos ni el desarrollo económico de la provincia.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno central continúa sin sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, lo que está teniendo un impacto directo y negativo en Almería.

Por otro lado, Fernández-Pacheco ha puesto en valor el Consejo de Alcaldes como una herramienta clave para conocer de primera mano la realidad diaria de la provincia y para definir los desafíos futuros. En este marco, ha destacado el peso del Partido Popular en Almería, con más de 60 alcaldes, y ha defendido el trabajo que realizan en favor de sus municipios. Además, ha señalado que, junto a la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, el PP se consolida como un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de los almerienses.

Durante el encuentro también se analizarán otros asuntos relevantes, como el Plan de Climatización de la Junta de Andalucía para los centros educativos, el nuevo Plan de Inversiones de la Diputación Provincial, la fiscalidad municipal y la financiación que los ayuntamientos deben recibir del Ejecutivo central.

Por su parte, el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Almería, Francisco Góngora, ha resaltado que el Partido Popular gobierna en 61 municipios y representa a cerca del 90% de la población provincial. Según ha indicado, el objetivo de este órgano es coordinar las políticas municipales, intercambiar preocupaciones y estudiar los problemas comunes de los pueblos almerienses.

Góngora ha valorado positivamente la colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, que está permitiendo avances en sanidad, educación e infraestructuras hidráulicas. En contraste, ha criticado la falta de implicación del Gobierno de España en materias esenciales como la seguridad, la financiación local, el agua y las infraestructuras, subrayando que la escasez de agentes de la Guardia Civil obliga a los ayuntamientos a reforzar sus recursos con la Policía Local.

También ha denunciado la política hídrica del Ejecutivo central, asegurando que en los últimos ocho años no se ha incrementado el aporte de agua a la provincia y que, además, se ha reducido el trasvase Tajo-Segura, fundamental para el Levante almeriense. A ello ha sumado el deterioro del litoral, la pérdida de financiación —con 389 euros menos por habitante en comparación con Cataluña— y los continuos retrasos en infraestructuras y comunicaciones.

Para concluir, ambos responsables han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra María Jesús Montero un mayor compromiso con Almería, reclamando más medios humanos y materiales para la Guardia Civil y una actuación urgente que garantice la seguridad tanto en la costa como en el interior de la provincia, evitando así perjuicios al bienestar y al progreso económico de los almerienses.