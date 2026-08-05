'Musimundo', músicas latinas del mundo para dar visibilidad a un pueblo de interior

El verano vuelve a sonar en Enix con una de sus citas culturales más esperadas, 'Musimundo'

El 7 de agosto, la Plaza de la Constitución, acoge el V Musimundo Enix Festival; una noche única en la que el swing, el jazz y los ritmos del mundo convertirán al municipio en uno de los grandes escenarios culturales del verano en la provincia de Almería.

El festival reunirá a artistas nacionales e internacionales con un cartel de gran calidad: JazzyClass Sisters, recuperando la esencia del swing clásico; la cantante argentina Pía Tedesco, con un emocionante espectáculo que rescata la historia de las mujeres pioneras del swing en España; y Grupo Nuevos Aires, que pondrá el broche final con nuevas composiciones y los mejores ritmos latinos.

Música en directo, cultura, historia y un ambiente único en el corazón de Enix para disfrutar de una velada inolvidable.

Entrada libre hasta completar aforo.

Una forma de seducir a los almerienses y visitantes para que conozcan las bellezas de esta población serrana y las panorámicas que desde él se observan.