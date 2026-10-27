Los Millares saca a la luz una entrada monumental a un edificio de más de 400 metros cuadrados

La última campaña arqueológica aporta nuevos datos sobre la arquitectura y la organización social del asentamiento prehistórico. La última campaña de excavaciones en el enclave arqueológico de Los Millares ha permitido descubrir una entrada monumental al conocido como 'Gran Edificio Singular', una construcción que supera los 400 metros cuadrados y que los investigadores consideran que pudo utilizarse como espacio para reuniones políticas o religiosas.

Los trabajos corresponden a la cuarta y última fase del Proyecto General de Investigación 2022-2026, impulsado por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Esta etapa ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre las construcciones, los rituales funerarios y la estructura social de las comunidades que habitaron este asentamiento durante la Prehistoria.

Otro de los avances destacados ha sido el estudio de una gran cisterna cuya excavación arrancó en 2025 y que tiene una capacidad superior a los 500 metros cúbicos. Estas dos estructuras permiten conocer mejor la organización del poblado y las características de la sociedad que lo ocupó, según ha informado la Junta de Andalucía.

Durante una visita al yacimiento, el delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, ha resaltado la relevancia científica de los resultados obtenidos y ha afirmado que Los Millares es un lugar clave para comprender el modo de vida y la organización de las comunidades de la Edad del Cobre.

Góngora ha destacado que los avances de la investigación permiten reconstruir nuevos aspectos de la historia y profundizar en el papel que desempeñó este asentamiento en la Prehistoria del Mediterráneo occidental.

La fase final del proyecto ha abarcado diferentes sectores del poblado y de la necrópolis. En la ciudadela han proseguido las excavaciones en la muralla y en una de las cabañas documentadas en intervenciones anteriores, mientras que en la zona funeraria los trabajos se han centrado en las tumbas N40 y N85.

Los resultados obtenidos están permitiendo ampliar la información sobre las costumbres funerarias, el desarrollo de actividades artesanales especializadas y la distribución de los espacios habitados. Estos elementos contribuyen a comprender mejor el grado de complejidad social alcanzado por las comunidades que vivieron en Los Millares.

El proyecto también ha incluido labores de conservación preventiva de las estructuras arqueológicas y de los materiales recuperados. A estas actuaciones se han sumado iniciativas de divulgación, entre ellas exposiciones, talleres educativos y actividades destinadas a fomentar la participación ciudadana.

Góngora ha subrayado que la arqueología no solo permite investigar y conocer el pasado, sino que también debe facilitar que los avances científicos sean accesibles para el conjunto de la sociedad.

Por último, el delegado ha reivindicado el valor patrimonial de Los Millares y ha señalado que difundir los descubrimientos contribuye a acercar a la ciudadanía la importancia histórica y cultural de este enclave