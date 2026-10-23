Malla roja en pimiento: gana tiempo, pero no la batalla al Parvispinus

Dentro de las estrategias que el campo almeriense está implementando para hacer frente al Thrips Parvispinus, está el uso de mallas rojas para los invernaderos de Almería. En los últimos meses, el campo se está llevando de invernaderos que combinan mallas blancas con mallas rojas, y hasta ahora, nadie sabía con precisión que tipo de efecto podría tener para el interior del invernadero ante el control de plagas y thrips. Ahora, Plataforma Tierra de Cajamar, acaba de publicar unos primeros trabajos y ensayos de la Estación Experimental de Cajamar Las Palmerillas, realizados por dos de sus investigadores, Corpus Pérez y David Meca. Los trabajos, como ilustra la fotografía del departamento de comunicación de Cajamar, se han realizado en 3 invernaderos de 630 metros cuadrados, tipo multitúnel. A lo largo de septiembre y parte de octubre, se han realizado estrategias de sueltas de orius, megalops y swiskii, frente al Parvispinus, además de varios tratamientos fitosanitarios previos con materias activas compatibles con estos insectos auxiliares. Con controles semanales, los primeros avances de resultados reflejan que la población de Parvispinus en plantas de malla roja es un 40 por ciento menor respecto a las plantas que están bajo malla blanca, con una media de 5,9 frente a 9,9 individuos por planta de Thrips Parvispinus. Según estos resultados preliminares, la malla roja retrasa la entrada del Thrips Parvispinus frente a la malla blanca. Gana tiempo, pero no la batalla.

El estudio aún sigue en marcha, está publicado en la Plataforma Tierra de Cajamar, y está abierto a todo el público que quiera verlo.

https://www.plataformatierra.es/innovacion/mallas-rojas-nebulizacion-control-thrips-parvispinus-pimiento