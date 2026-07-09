NOVELA HISTÓRICA

'Lucrecia de León', una profeta contra Felipe II, en el libro que se presenta en Villaricos

La soñadora profética sobre la que actuó la Inquisición y se conservan más documentos

Onda Cero Almería

Villaricos-Cuevas del Almanzora |

'Lucrecia de León', un libro histórico que recrea la figura de esta visionaria o sedicente durante el reinado de Felipe II

La obra es resultado de las investigaciones de la escritora seronesa Remedios Martínez Amaya.

Se presenta el domingo 12 de julio a las 21 horas en La Culata del Paseo Marítimo de Villaricos, Cuevas del Almanzora.

Su autora tiene un largo curriculum literario con prosa y poesía, que ha recibido premios en certámenes.

También cuida mucho la presencia de la mujer en sus libros donde la figura femenina resalta especialmente.

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