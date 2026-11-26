La Junta licita una actuación de casi dos kilómetros para mejorar la circulación y reforzar la seguridad ante el aumento del tráfico y la futura apertura del hospital. El proyecto incluye dos glorietas, un carril bici y nuevas infraestructuras, con un plazo de ejecución de 18 meses.

La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para contratar las obras de desdoblamiento de la carretera A-1051R4, el ramal que conecta con la Urbanización de Roquetas de Mar. La intervención busca aumentar la capacidad de esta vía y mejorar las condiciones de circulación ante el incremento de vehículos previsto, especialmente con la próxima puesta en funcionamiento del nuevo centro hospitalario.

Los trabajos afectarán a un tramo de casi dos kilómetros y tendrán un presupuesto de licitación de 5.434.751 euros, a los que habrá que añadir otros 943.221 euros correspondientes a las expropiaciones necesarias. El plazo previsto para completar las actuaciones será de 18 meses.

La intervención responde al importante aumento de la circulación que soporta esta carretera, con una presencia cada vez mayor de vehículos pesados. Esta evolución está relacionada tanto con la expansión urbanística como con el crecimiento de las áreas agroindustriales del entorno, a lo que se sumará el tráfico generado por el nuevo acceso al Centro Hospitalario de Alta Resolución.

La necesidad de intervenir en esta infraestructura ya fue señalada por la Administración autonómica en noviembre de 2021, cuando declaró la actuación de urgencia tras detectar diferentes problemas en la carretera. Aquel análisis advertía de la conveniencia de ampliar la capacidad del acceso a la Urbanización de Roquetas y facilitar las conexiones entre esta zona y la autovía A-7.

Los informes técnicos también apuntaban a que las características de la vía resultaban insuficientes para responder a las necesidades de movilidad existentes. A ello se añadía el crecimiento de la actividad turística, que provoca un aumento considerable de los desplazamientos durante los meses de verano.

La solución planteada consiste en construir una segunda calzada paralela a la actual por su margen este. El nuevo trazado tendrá una longitud aproximada de dos kilómetros y permitirá disponer de dos plataformas independientes para separar ambos sentidos de circulación.

Cada una de las nuevas calzadas contará con dos carriles de 3,5 metros de anchura, arcenes de 1,5 metros y franjas laterales de un metro. De esta manera, la carretera dispondrá de una configuración desdoblada que permitirá absorber un mayor volumen de vehículos.

El proyecto contempla igualmente la ejecución de dos rotondas que reemplazarán a las existentes, con algunos ajustes en su emplazamiento y dimensiones. La primera tendrá un diámetro de 55 metros, mientras que la segunda alcanzará los 52 metros.

Además de ampliar la carretera, la actuación incorporará un itinerario ciclista paralelo a todo el recorrido, vías de servicio y nuevas instalaciones de alumbrado tanto en el trazado como en las glorietas. También se acondicionarán las isletas centrales y se restituirán los servicios que puedan verse afectados por las obras. Una vez entre en funcionamiento la infraestructura, se calcula que soportará cerca de 2.000 vehículos diarios adicionales procedentes de nuevos desplazamientos.

El nuevo hospital sumará más de 500 vehículos al día. La planificación también contempla los cambios de circulación que provocará la construcción del nuevo acceso al Centro Hospitalario de Alta Resolución. Los conductores que actualmente utilizan el ramal que desaparecerá podrán incorporarse a las carreteras A-1051 y A-1051R4 a través de la primera glorieta del recorrido, una alternativa que ya está recogida en el diseño de la actuación.

Los estudios de movilidad incluidos en el proyecto calculan que el hospital generará alrededor de 150 desplazamientos durante las horas de mayor intensidad. De ese volumen, aproximadamente la mitad utilizará la A-1051R4 tanto para acceder a las instalaciones como para regresar, especialmente desde la zona residencial de Las Marinas. Esta demanda supondrá incorporar unos 555 vehículos a la intensidad media diaria de la carretera.

Las estimaciones se han elaborado teniendo en cuenta las dimensiones del futuro centro sanitario, que dispondrá de 52 camas, 22 consultas y servicio de urgencias. Para calcular los desplazamientos también se han tomado como referencia otros análisis de movilidad hospitalaria, entre ellos los realizados para el Hospital General de Toledo y la ampliación del Hospital de Almoosa, en Al Ahsa. A partir de estos parámetros, el estudio establece una previsión de tráfico en hora punta equivalente al doble de la suma de las camas y las consultas disponibles.