La Guardia Civil ha intervenido 1.344 prendas deportivas presuntamente falsificadas que se encontraban en varios puestos de un mercadillo de Cuevas del Almanzora. La actuación se ha saldado con dos personas investigadas por un supuesto delito contra la propiedad industrial.

Según ha informado el instituto armado, tomando como referencia el precio medio de los productos originales, el material intervenido alcanzaría un valor aproximado de 100.000 euros. Su venta a los precios detectados podría haber generado unos ingresos brutos de alrededor de 20.000 euros.

Más de 1.300 prendas de clubes y marcas deportivas

La intervención se enmarca en la operación Cleantrade 2026, desarrollada por efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Garrucha dentro de las inspecciones periódicas para combatir la venta de productos falsificados.

Durante las comprobaciones, los agentes localizaron 1.080 equipaciones deportivas y 264 camisetas y polos de diferentes marcas comerciales. Las prendas estaban tanto en el interior de vehículos de transporte como expuestas para su venta al público, a precios sensiblemente inferiores a los de los artículos originales.

La Guardia Civil comprobó que los responsables no pudieron acreditar el origen lícito de los productos.

Dos personas investigadas por un delito contra la propiedad industrial

Las dos personas investigadas están siendo relacionadas con un presunto delito contra la propiedad industrial. Tanto las diligencias como el material intervenido han quedado a disposición de la Autoridad Judicial.

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones.

El instituto armado recuerda que la comercialización de productos falsificados vulnera los derechos de propiedad industrial de los clubes y marcas afectadas y perjudica a los comercios que distribuyen artículos originales. También puede inducir a error a los consumidores sobre la autenticidad y procedencia de las prendas.