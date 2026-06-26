FIMSAL: El festival de Sorbas que reúne, une.. y traza puentes musicales entre Asia y Europa

Sorbas convoca a su festival internacional de música, FIMSAL, del 27 de julio al 4 de agosto para aprender, enseñar, compartir y disfrutar

El Festival Internacional de Música de Sorbas, Almería, es una propuesta diseñada para estudiantes de todos los niveles que buscan perfeccionar su dominio musical y técnico en un entorno excepcional.

Sorbas, un enclave único donde el verano no solo brinda un clima cálido y favorable para la concentración, sino que también ofrece paisajes inspiradores y un ambiente relajado que potenciará tu creatividad y conexión musical. El programa abarca clases especializadas en instrumentos de cuerda – violín, viola, violonchelo y contrabajo–, así como en piano, trompeta, trompa, trombón, clarinete, fagot y oboe, con un enfoque en el dominio técnico y la profundidad interpretativa, además clases de música de cámara, conciertos y conferencias.

El taller Barroco (Daisuke Iida), el de jazz (Classijazz) y el de música moderna (ClamoMusic) complementan la formación, apostando por la improvisación y el intercambio de ideas entre géneros. Además, cada sesión se enriquece con conciertos y actividades prácticas, permitiendo aplicar de forma inmediata lo aprendido y fomentar el diálogo directo con colegas y artistas en activo.

Para los más pequeños, los talleres de iniciación a cargo de Alina Voicu y Jose Manuel Badía hacen que todos los interesados por la musica sin importar la edad o el nivel tengan cabida en FIMSAL.

Este año se realizarán conciertos en Sorbas, Benizalón, Lucainena de las Torres, Almería y el Mini Hollywood Oasys de Tabernas.