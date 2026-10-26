FICAL anuncia 27 series candidatas a los premios de su sexta edición

La XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ya ha dado a conocer las nominaciones de su Certamen Nacional de Series de Televisión, que este año celebra su sexta edición. Un total de 27 producciones competirán por los 13 galardones de esta sección, que reúne algunas de las principales apuestas de la ficción española.

La convocatoria cuenta con 74 nominaciones y refleja, según la organización, la diversidad y el buen momento que atraviesa el sector audiovisual en España. Las candidaturas abarcan series dramáticas, comedias, miniseries, producciones de emisión diaria y reconocimientos tanto a intérpretes como a creadores.

Entre las plataformas y cadenas con títulos seleccionados figuran Antena 3, atresplayer, Movistar Plus+, Mediaset España, Televisión Española, Netflix, Prime Video, SkyShowtime y Disney+, además de productoras como Bowfinger y Sony International Pictures.

En la categoría de mejor serie dramática compiten títulos como El Inmortal, La nena, Matar a un oso, Pura sangre y Sira. En comedia, destacan propuestas como La que se avecina, Muertos S.L., Celeste y Cochinas. Por su parte, 33 días, El castillo y La frontera figuran entre las candidatas a mejor miniserie o largometraje original.

El certamen también reconocerá el trabajo de actores y actrices, así como el de los responsables creativos de las producciones. El director de FICAL, Enrique Iznaola, ha señalado que el jurado estará compuesto por 15 profesionales y tendrá que valorar las candidaturas en unas categorías que amplían de cuatro a seis el número de nominados. Además, algunas producciones inéditas optarán a los premios y el público podrá votar a través de una aplicación.

Desde las instituciones, responsables como la diputada Almudena Morales y el concejal de Cultura de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, han destacado la importancia de dedicar un espacio propio a las series, un formato que ha ganado protagonismo entre los espectadores y que ofrece propuestas de gran calidad.

Con estas nominaciones, FICAL continúa reforzando su apuesta por la ficción televisiva dentro de la programación del festival, que busca reunir en Almería a profesionales y producciones destacadas del panorama audiovisual nacional.