El 'Festival de Música Clásica Anna Moog' pega un estirón

El Festival Internacional de Música Clásica Anna Moog en Adra, alcanza su tercera edición. En 2026 se desarrollará en el Cerro de Montecristo, el Huerto Jardín de La Alquería y el Auditorio Ciudad de Adra. Este año se incorpora el jazz.

El evento lleva el nombre de esta soprano georgiana, cuya suegra alemana reside en el municipio abderitano y la artista visita el pueblo con bastante asiduidad.

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De lunes a viernes a las 12,50 h, el turismo que entra por los oidos con Pepe Ballesteros