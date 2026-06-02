ESPACIO DE TURISMO

El 'Festival de Música Clásica Anna Moog' pega un estirón

Pasa de uno a tres días de celebración en lugares emblemáticos de Adra. 18, 19 y 25 de julio.

Onda Cero Almería

Almería |

El Festival Internacional de Música Clásica Anna Moog en Adra, alcanza su tercera edición. En 2026 se desarrollará en el Cerro de Montecristo, el Huerto Jardín de La Alquería y el Auditorio Ciudad de Adra. Este año se incorpora el jazz.

El evento lleva el nombre de esta soprano georgiana, cuya suegra alemana reside en el municipio abderitano y la artista visita el pueblo con bastante asiduidad.

Además, Minihollywood Oasys para ver el eclipse solar el 12 de agosto; Leone es la nueva mascota del Minillywood Oasys, Paterna del río estrena el 31 de mayo el área de autocaravanas 'El Castañar'; ....

De lunes a viernes a las 12,50 h, el turismo que entra por los oidos con Pepe Ballesteros

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