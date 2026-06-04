Fernando Giménez no presta declaración en el caso Mascarillas

Era el primero de los investigados citado a declarar. Sin embargo, el exvicepresidente segundo y exdiputado provincial de Presidencia Fernando Giménez, al final no ha podido hacerlo por incomparecencia justificada de su abogado. La investigación policial sitúa a Giménez, en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte el expresidente de Diputación Javier Aureliano García y el exvicepresidente tercero Óscar Liria, ambos imputados en el caso Mascarillas que investiga el presunto cobro de comisiones mediante contratos de obras y servicios de la Diputación Provincial de Almería y que habrían sido previamente amañados para su concesión a un entramado de empresas.

No es la primera vez que se ve alterado este calendario de declaraciones. De hecho, ya se vio afectado tras las alegaciones de algunas de las partes. En cualquier caso y a esta hora, se mantiene la declaración, para este jueves, por videconferencia y desde Barcelona, del empresario Kilian L.S., quien fue detenido en la primera fase de la operación junto a Liria. La ronda de declaraciones que se prolongará durante todo el mes tiene como objetivo concretar los indicios delictivos advertidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil a lo largo de la profusa investigación que se inició ante un contrato por valor de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia, en abril de 2020, del que se habrían obtenido 'mordidas' de hasta 945.327 euros.

Las claves del caso Mascarillas