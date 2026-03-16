El juez del caso Mascarillas cita a declarar a los 43 investigados señalados por la UCO

El juez que investiga el conocido como 'Caso Mascarillas' en la Diputación de Almería ha decidido citar a declarar a 43 personas investigadas que aparecen en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación trata de aclarar si hubo comisiones ilegales y amaños en la adjudicación de contratos públicos gestionados por la institución provincial.

La decisión ha sido tomada por el instructor Manuel José Rey Bellot, quien ha comunicado a las partes que llamará a declarar progresivamente a todos los señalados en el informe policial. Entre ellos se encuentran empresarios, representantes de empresas y varios cargos públicos, cuyas comparecencias se producirán en los próximos días.

En total, el juez prevé escuchar a 33 empresarios o empleados vinculados a unas 25 empresas, además de diez responsables públicos y familiares. Entre los investigados figuran el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y los exvicepresidentesFernando Giménez y Óscar Liria, además de otros cargos políticos.

La causa comenzó en 2021, cuando fue detenido Liria junto a varios empresarios en una primera fase de la investigación. Posteriormente, en octubre de 2025, se produjo una segunda fase en la que fueron investigados el propio García, Giménez y el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez, entre otros implicados.

Según la Guardia Civil, la presunta trama se divide en tres líneas principales, la compra supuestamente irregular de material sanitario durante la pandemia mediante un contrato de unos dos millones de euros, posibles comisiones en contratos de obras adjudicados por la Diputación y la existencia de un flujo de dinero en efectivo de origen presuntamente ilícito entre algunos de los implicados.

Los investigadores también analizan varios viajes pagados con fondos públicos realizados por el expresidente. En uno de ellos, a Madrid en junio de 2025, el desplazamiento se justificó como una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque el seguimiento policial concluyó que los participantes no acudieron a la sede de la entidad y realizaron actividades de carácter personal durante su estancia.