Expolevante-Níjar bate récords y prevé su edición más internacional

La XVII edición de Expolevante-Níjar se celebrará los días 22, 23 y 24 de abril en Campohermoso y convertirá al municipio en uno de los principales puntos de encuentro del sector agrícola. La organización ha destacado que esta edición contará con la mayor presencia de empresas europeas desde la creación del evento.

Durante la presentación del certamen, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, el concejal de Agricultura, Jesús Guerrero, y representantes de la Asociación Expositora de Campohermoso, encabezados por José Francisco Torres, han avanzado algunas de las novedades que marcarán la edición de este año.

El regidor ha señalado que, a poco más de un mes de su inauguración, la feria se encuentra prácticamente completa, con una ocupación cercana al 95 %. En este sentido, ha indicado que se espera superar tanto el número de empresas participantes como el de visitantes registrados en ediciones anteriores.

Según ha explicado, la feria contará con una presencia histórica de empresas procedentes de distintos países europeos, especialmente de Países Bajos, Alemania, Italia y Portugal, lo que refuerza la proyección internacional del evento.

El alcalde también ha puesto en valor el peso agrícola del municipio, recordando que Níjar cuenta con más de 6.000 hectáreas de invernaderos, de las que aproximadamente la mitad están dedicadas a producción ecológica certificada, una cifra que sitúa al municipio entre los territorios con mayor porcentaje de cultivos ecológicos de Europa.

La agricultura genera en el término municipal un volumen económico cercano a los 800 millones de euros, una actividad que, según ha subrayado, ha apostado especialmente por la sostenibilidad, la calidad certificada y el valor del producto.

Por su parte, José Francisco Torres ha detallado algunos aspectos organizativos de la feria, que contará con alrededor de 400 stands distribuidos en cerca de 20.000 metros cuadrados de superficie expositiva.

El espacio se dividirá en cuatro pabellones. Dos de ellos estarán situados en el exterior y acogerán principalmente maquinaria agrícola y vehículos comerciales, mientras que los otros dos, ubicados en el interior y con unos 5.000 metros cuadrados cada uno, estarán dedicados a empresas de servicios y suministros para la actividad agrícola.

El responsable de la organización también ha destacado el creciente carácter internacional del evento, que en esta edición contará con entidades procedentes de más de una decena de países y representará a diferentes ámbitos del sector, desde empresas productoras hasta compañías de semillas, fertilizantes, plásticos agrícolas o soluciones de control biológico.

En cuanto al programa de actividades, durante los días de la feria se celebrarán encuentros técnicos y jornadas profesionales vinculadas al sector agrícola.

Entre ellas figura una nueva edición del World Tomato y Thrips Parvispinus Congress, que tendrá lugar los días 21 y 22 de abril, así como diversas conferencias y presentaciones organizadas por escuelas agrícolas de la provincia, el Colegio Oficial de Ingenieros de Almería y distintas empresas expositoras.