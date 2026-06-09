El entierro del pequeño Lucca tendrá lugar este jueves

El niño de cuatro años de edad que murió de forma violenta en Garrucha el pasado mes de diciembre podrá recibir sepultura este próximo jueves 11 de junio. La familia podrá organizar el funeral del menor después de que la juez instructora haya autorizado la inhumación una vez practicadas todas las pruebas forenses y desde el Instituto de Medicina Legal (IML) no se dieran objeciones al respecto.

En este sentido, la titular del juzgado ha autorizado la entrega de los restos mortales a sus familiares tras más de siete meses desde que se hallara su cuerpo sin vida en un búnker de una playa de Garrucha. En este sentido, Onda Cero ha podido saber que será el consistorio de Garrucha quien corra a cargo con los gastos del sepelio tal y como anunció meses atrás.

Destacar por cierto que justo un día después, el viernes, el abuelo materno de Lucca va a declarar como testigo ante la titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera que investiga a la madre del pequeño y a su pareja sentimental como presuntos autores del crimen.

La defensa del acusado recurre el entierro para obtener muestras