La defensa del acusado por el crimen del niño de Garrucha recurre el entierro para obtener muestras

La representación legal de J.D.R.C., investigado por la presunta muerte violenta de un menor de cuatro años en Garrucha el pasado mes de diciembre, ha presentado un recurso contra la autorización para el entierro de los restos del niño, solicitada por el abuelo materno, y mantiene su petición de conservar determinadas muestras con el objetivo de analizar posibles indicios de lesiones anteriores al fallecimiento.

El abogado Manuel Martínez Amate, encargado de la defensa de la pareja de la madre del menor fallecido —también investigada en la causa—, ha cuestionado la fiabilidad absoluta del informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal respecto a las supuestas lesiones previas que presentaría el niño antes de morir.

En este sentido, el letrado ha señalado que las declaraciones prestadas los días 28 y 29 de abril por profesionales vinculados al entorno escolar del menor descartaron haber observado señales visibles de golpes o heridas en las fechas en las que el informe forense apunta a la posible existencia de lesiones.

Ante lo que considera una discrepancia entre los testimonios y las conclusiones médicas, la defensa vuelve a solicitar la conservación de muestras para la realización de un análisis pericial independiente. Por ello, se opone a que se proceda a la inhumación sin practicar antes una intervención limitada destinada a extraer restos biológicos, tal y como ya solicitó anteriormente al reclamar la preservación de huesos y tejidos orgánicos.

El abogado ha asegurado que comprende el sufrimiento de la familia, aunque sostiene que la rapidez en el entierro no debe situarse por encima del derecho de defensa de una persona investigada por delitos de extrema gravedad, entre ellos malos tratos y asesinato.

Asimismo, ha rechazado que estas solicitudes tengan una finalidad dilatoria dentro del procedimiento judicial y ha defendido que responden únicamente a la necesidad de evitar la desaparición irreversible de pruebas que, según mantiene, podrían resultar determinantes para establecer con precisión la antigüedad de las lesiones.