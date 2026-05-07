El juzgado de Vera autoriza la inhumación del pequeño Lucca

La jueza que instruye las diligencias por la muerte violenta de Lucca, el niño de cuatro años cuyo cuerpo fue encontrado en un antiguo búnker junto a la playa de Garrucha el pasado mes de diciembre, ha autorizado la inhumación del cuerpo del pequeño a petición de su abuelo materno después de que se incorporase a la causa como acusación particular. En el auto de la titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, se accede a dar sepultura al menor ante la solicitud del padre de la mujer investigada por la supuesta participación en el crimen de su hijo a quien se le concedió la puesta en libertad provisional debido a su avanzado estado de embarazo y próximo alumbramiento hacia mediados de este mes.

En esta línea, se rechaza la petición que hizo la defensa del investigado, pareja de la madre del menor en el momento de los hechos, para conservar algunos restos óseos y tejidos del niño antes de proceder a su entierro para evitar una "destrucción irreversible" de pruebas. De este modo, da cuenta de las pruebas forenses practicadas sobre el cadáver y sobre los que forenses practicaron una autopsia, que después fue ampliada y en la que se concluía que la acción directa o última que ocasionó la muerte del niño se debió a un "traumatismo abdominal violento" en el contexto de un "politraumatismo". Recordar aquí que la pericial del Instituto de Medicina Legal (IML) ya dejaba patente que fue esa acción violenta hizo que el niño sufriera un desgarro hepático que tuvo como consecuencia un "shock hemorrágico" en la zona del abdomen. Además, el mismo informe aseveraba que no había impedimento para la inhumación o incineración del cuerpo, una vez que se han recibido también los resultados analíticos pedidos al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla.

NUEVAS TESTIFICALES

Por otra parte, la investigación avanza con la práctica de nuevas pruebas, sentido en el que se prevé la toma de declaración como testigos el próximo 28 de mayo de los propietarios de la vivienda en la que la pareja investigada vivía con el niño y donde, conforme a la investigación, se produjeron las situaciones de maltrato así como la muerte del menor. Cabe recordar que según la propia declaración de la madre en sede judicial, la pareja y el menor vivía en una habitación que tenían arrendada en una vivienda que era compartida con más personas. Fue en esa misma habitación donde, según su declaración, habría hallado al niño ya fallecido cuando regresó de trabajar.