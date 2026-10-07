El Ejido muestra el liderazgo de su sector hortofrutícola en la mayor feria a nivel europeo

El Ejido muestra el músculo, fortaleza y liderazgo de su sector hortofrutícola en Fruit Attraction, la feria más importante a nivel europeo. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, han recorrido los distintos espacios de IFEMA en Madrid acompañando a las más de 35 empresas ejidenses o con sede en El Ejido que participan en la 18 edición de la feria.

Ibáñez ha destacado que “El Ejido llega a Fruit Attraction como uno de los grandes centros agrícolas de Europa, concentrando el 40% de la producción de Almería y el 70% de su comercialización”. “Para El Ejido Fruit Attraction tiene además un valor estratégico añadido por la fecha en la que se celebra, ya que coincide con el arranque de nuestra campaña de otoño-invierno y permite planificar acuerdos comerciales, calendarios y programas”.

Una cita idónea para Almería y, en concreto, para El Ejido, en la que exponer la dimensión real del modelo agrícola de la provincia, que no se limita a la producción de frutas y hortalizas, sino a la producción, comercialización, logística, semillas, control biológico, industria auxiliar, investigación, tecnología y conocimiento.

Esta edición apunta a ser la de mayor afluencia de su historia, con unas 200 empresas son andaluzas, si bien la provincia de Almería está representada con más de 80 empresas, de las cuales 36 son de El Ejido.

En este sentido, Ibáñez ha puesto de manifiesto que “El Ejido cuenta con más de 13.500 hectáreas de cultivo intensivo, aproximadamente el 40% de la producción hortícola de la provincia”. Asimismo, ha destacado que “el municipio es una referencia

a nivel comercial, ya que en torno al 70% de la comercialización de frutas y hortalizas de Almería se concentran en empresas ubicadas en El Ejido”.

Este músculo comercial es precisamente uno de los grandes argumentos que El Ejido debe mostrar en Fruit Attraction: capacidad productiva, capacidad de concentración de oferta, logística diaria hacia Europa, seguridad alimentaria, profesionalización y una estructura empresarial capaz de responder durante toda la campaña a las necesidades de las principales cadenas europeas.

En esta línea, cabe recordar que “El Ejido se ha convertido en un polo de atracción de proyectos tecnológicos de alto valor para la agricultura intensiva bajo plástico”. Entre ellos destaca en los últimos tiempos el nodo de emprendimiento Agrotech, fruto del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía, y el Ayuntamiento de El Ejido.