La Diputación Provincial de Almería contará en 2027 con un presupuesto de 340 millones de euros, el más elevado de su historia. Las cuentas, presentadas este lunes en Alboloduy por el presidente de la institución, José Antonio García Alcaina, y el diputado de Hacienda, Álvaro Izquierdo, suponen un incremento de 21 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

El presupuesto, que asciende concretamente a 340.006.200 euros, tiene como principales objetivos reforzar las infraestructuras de los 103 municipios de la provincia, mejorar los servicios públicos y aumentar la inversión en políticas sociales.

Fomento e Infraestructuras superan los 110 millones

La principal partida corresponde al Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, que dispondrá de 110,49 millones de euros. Por primera vez, esta área supera la barrera de los 110 millones y se convierte en el principal eje inversor de las cuentas provinciales.

Entre las actuaciones previstas figuran mejoras en la red provincial de carreteras, instalaciones deportivas, centros sociales y de mayores, así como obras relacionadas con el abastecimiento de agua, la eficiencia hídrica y el medio ambiente.

El Plan Provincial de Obras y Servicios seguirá financiando actuaciones básicas en los municipios, como la renovación de redes de saneamiento y agua potable, pavimentación, alumbrado y zonas verdes. En Alboloduy, por ejemplo, se contempla la reforma integral de la piscina municipal.

También se reforzará el Servicio Provincial de Extinción de Incendios. El Parque de Bomberos de Los Vélez comenzará el año a pleno rendimiento y durante 2027 está prevista la puesta en marcha del parque de Huércal de Almería.

96 millones para Bienestar Social

La segunda gran apuesta de los presupuestos se encuentra en el Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, que contará con 96,4 millones de euros, diez millones más que en 2026.

La inversión se centrará especialmente en el Servicio de Ayuda a Domicilio, la atención a las personas mayores, el fomento de la autonomía personal de las personas dependientes y la ampliación de la red de centros sociales. La Diputación también pretende intensificar las medidas contra la soledad no deseada y reforzar el apoyo a los cuidadores familiares.

35 millones para sostenibilidad y economía verde

La Diputación ha declarado 2027 como el 'Año de la Sostenibilidad y la Economía Verde'. Para ello, prevé movilizar 35 millones de euros a través de las Agendas Locales Urbanas y los Planes de Actuación Integrados, con proyectos destinados a impulsar la sostenibilidad y generar empleo verde.

Entre las actuaciones previstas destacan la regeneración urbana de Vélez-Rubio, el espacio escénico y la reforma de la Tercia en María, la finalización del pabellón de Vélez-Blanco y la recuperación del Centro de Interpretación del Esparto.

En las comarcas del Levante y el Almanzora se contemplan proyectos como el Eco Bulevar de Vera, el Parque Minero de la Geoda de Pulpí, las obras del frente costero de Mojácar y el auditorio de Albox. También se incluyen la conexión de Cosentino con la Vía Verde y la humanización de la avenida del Almanzora en Olula del Río.

El Cortijo del Fraile y más de 13 millones para Cultura y Deporte

Otro de los anuncios destacados es el inicio, durante 2027, de las obras de recuperación del Cortijo del Fraile, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la provincia.

La institución destinará, además, más de 13,3 millones de euros a Cultura y Deporte. En el ámbito deportivo, se ampliarán los municipios que acogen los Juegos Deportivos Provinciales y se mantendrá el apoyo al deporte adaptado y a las Escuelas de Deporte y Salud.

En materia cultural, el Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC) continuará siendo uno de los principales referentes de la programación provincial, junto a las iniciativas de recuperación del patrimonio histórico.

Por otra parte, las cuentas mantienen el respaldo a las marcas institucionales Costa de Almería, Sabores Almería y Talento Almeriense, además del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) y la oficina provincial Filming Almería.

Impulso a la digitalización de los ayuntamientos

El presupuesto también contempla la modernización de la administración local. Durante 2027, los ayuntamientos y entidades locales de la provincia comenzarán a utilizar la nueva plataforma de administración electrónica 'Gestiona', que integra servicios como la sede electrónica, el registro de entrada y salida, la oficina virtual y el portafirmas.

El presidente de la Diputación ha defendido que estas cuentas reflejan el compromiso de la institución con los 103 municipios, especialmente con los más pequeños, y ha destacado el incremento de las inversiones en infraestructuras, bienestar social y sostenibilidad.