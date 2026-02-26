SUCESOS

Detienen en Almería a un fugitivo condenado por violación grupal en Francia

El detenido se había fugado en octubre de 2025 de un centro hospitalario psiquiátrico francés

Onda Cero Almería

Almería |

Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía Nacional | Europa Press

La Policía Nacional de Almería ha detenido en la capital almeriense a un fugitivo internacional reclamado por las autoridades francesa.

Sobre el varón, de 23 años, pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega tras haber sido condenado a 12 años de prisión por violación grupal y robo con violencia.

El detenido se había fugado en octubre de 2025 de un centro hospitalario psiquiátrico francés, donde permanecía ingresado mientras cumplía condena penitenciaria.

La intervención ha sido desarrollada por el Grupo de reacción de noches de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Comisaría de Almería, una unidad especializada cuya creación ha supuesto un refuerzo estratégico en la lucha contra la delincuencia más grave en horario nocturno.

