Detenidas cuatro personas por retener y agredir a un joven de 19 años en el Poniente almeriense

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de retener y agredir a un joven de 19 años en el Poniente almeriense. Según la investigación, la víctima fue obligada a recorrer zonas de invernaderos y carreteras secundarias mientras los presuntos autores grababan las agresiones y lo amenazaban de muerte, tanto a él como a sus familiares.

Los hechos se remontan al 21 de septiembre, cuando los implicados localizaron al joven después de intimidar con un arma blanca a dos amigos suyos. Posteriormente, lo trasladaron por distintos puntos para evitar ser descubiertos por la Policía. Durante el recorrido, lo golpearon, le robaron sus pertenencias y grabaron las amenazas y agresiones, unas imágenes que después difundieron entre otras personas.

La investigación, iniciada por la Guardia Civil de Roquetas de Mar tras conocer lo ocurrido, permitió identificar a los cuatro sospechosos gracias a los indicios recogidos, la denuncia de la víctima y la colaboración ciudadana. Los arrestos se produjeron el pasado 6 de octubre.

Dos de los detenidos han pasado a disposición judicial en Roquetas de Mar, mientras que los otros dos, al ser menores de edad, han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores. Se les atribuyen presuntos delitos de detención ilegal, lesiones leves, amenazas y robo con violencia.