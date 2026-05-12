Desmantelan en Roquetas una banda acusada de robos violentos en gasolineras y viviendas

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar a tres personas acusadas de formar parte de una banda que, según la investigación, cometía robos violentos y actuaba con una gran agresividad. A este grupo se le relaciona con varios asaltos ocurridos entre febrero y marzo, tanto en viviendas como en gasolineras.

Todo comenzó tras el atraco a una estación de servicio el 9 de marzo. Dos hombres entraron con la cara parcialmente tapada con gorras y bufandas, amenazaron a la empleada con un cuchillo, la ataron con cinta de embalar y se llevaron dinero y teléfonos móviles.

A raíz de ese robo, la Guardia Civil puso en marcha la llamada “Operación Cospero”. Los agentes encontraron cerca del lugar varios objetos supuestamente usados en el asalto, como bufandas, una gorra, cinta adhesiva y un destornillador. Con esas pistas lograron identificar el coche de huida y, después, a los presuntos responsables.

La investigación reveló además que el grupo habría participado en otro robo con violencia apenas dos horas antes del asalto a la gasolinera, un ataque en el que una persona resultó herida con arma blanca. También se relaciona al supuesto líder de la banda con un robo en una vivienda y con otro episodio violento ocurrido a finales de marzo.

Finalmente, el 24 de abril, los tres sospechosos fueron localizados y arrestados. Ahora se enfrentan a acusaciones por pertenencia a grupo criminal, robos con violencia, allanamiento en viviendas y lesiones.