FESTIVALES

David Bisbal actuará por primera vez en el Cooltural Fest

El artista almeriense se suma al cartel del festival que se celebrará del 20 al 23 de agosto en el Recinto Ferial de Almería

Cooltural Fest publica fecha y cartel para su fiesta de bienvenida

Onda Cero Almería

Almería |

Confirmación de David Bisbal para Cooltural Fest
Confirmación de David Bisbal para Cooltural Fest | Cooltural Fest

Cooltural Fest ya había avisado en sus redes sociales que faltaba un nombre histórico en el cartel de la edición 2026 del festival. Pocos podían imaginar que fuese el de David Bisbal. El almeriense actuará por primera vez en el festival que se celebra en el Recinto Ferial de Almería y, además, será la única vez que se suba a un escenario de la provincia en este año.

Sin duda, será uno de los grandes reclamos de la novena edición del Cooltural Fest, que volverá a convertir Almería en uno de los epicentros musicales del verano entre el 20 y el 23 de agosto de 2026. El artista regresará 'a casa' en plena Feria de la capital para repasar sus grandes éxitos dentro de un festival que mantiene su apuesta por la diversidad, la inclusión y el lema 'Music For All'.

Bisbal se suma así a un cartel en el que ya figuran nombres como Ana Torroja, Hombres G, La M.O.D.A., Sidecars, o La Pegatina, entre otros artistas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer