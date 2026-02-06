David Bisbal actuará por primera vez en el Cooltural Fest

Cooltural Fest ya había avisado en sus redes sociales que faltaba un nombre histórico en el cartel de la edición 2026 del festival. Pocos podían imaginar que fuese el de David Bisbal. El almeriense actuará por primera vez en el festival que se celebra en el Recinto Ferial de Almería y, además, será la única vez que se suba a un escenario de la provincia en este año.

Sin duda, será uno de los grandes reclamos de la novena edición del Cooltural Fest, que volverá a convertir Almería en uno de los epicentros musicales del verano entre el 20 y el 23 de agosto de 2026. El artista regresará 'a casa' en plena Feria de la capital para repasar sus grandes éxitos dentro de un festival que mantiene su apuesta por la diversidad, la inclusión y el lema 'Music For All'.

Bisbal se suma así a un cartel en el que ya figuran nombres como Ana Torroja, Hombres G, La M.O.D.A., Sidecars, o La Pegatina, entre otros artistas.