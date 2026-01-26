Cooltural Fest publica fecha y cartel para su fiesta de bienvenida

El constante movimiento es sello de identidad de Cooltural Fest desde su nacimiento… Pero también hay cosas que no es necesario cambiar y, desde luego, una de ellas es la tradicional Fiesta de Bienvenida con la que el festival recibe a la legión de ‘coolters’ en la tarde y noche del jueves, previa a los días grandes en el recinto de conciertos durante el primer fin de semana de Feria.

Si en diciembre Cooltural Fest sorprendía con un ‘calendario de adviento’ que sumó a La Pegatina, Sidecars, Rigoberta Bandini, La Plazuela y Ana Torroja a un cartel principal donde ya figuraban Hombres G, Rusowsky, Gara Durán, La Milagrosa, La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), Rata, Samuraï, Sexy Zebras y Ultraligera, ahora, y mientras se trabaja en la composición final del cartel, es el turno de sobrellevar la ‘cuesta de enero’ y los ‘blue Mondays’ desvelando los protagonistas de la Fiesta de Bienvenida.

Una cita que este año será el jueves, 20 de agosto, de nuevo en el Parque de las Almadrabillas, junto al Cable Inglés y con el mar Mediterráneo como telón de fondo, con un cartel compuesto por Carlangas, Comandante Twin, Juanca & Pope Supersub Dj Set, Melifluo y Paula Mattheus. Todo ello con entrada gratuita.

Una relación que viene a confirmar la variedad y un enfoque atrevido que está calando en el público, siguiendo el espíritu de ‘Music For All’ que promueve la Fundación de mismo nombre y que se resume en compartir diversas miradas, diversas formas de vivirlo; todas válidas bajo el espíritu de Cooltural Fest.