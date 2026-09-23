CSIF reclama aumentar un 80% la plantilla de vigilantes del Hospital del Poniente

CSIF Almería reclama aumentar un 80% la plantilla de vigilantes de seguridad privada del Hospital Universitario Poniente, en El Ejido. El sindicato señala que actualmente trabajan cinco vigilantes al día, tres en el turno de mañana y dos en el de noche, y pide incorporar cuatro efectivos más.

La propuesta supondría contar con cinco vigilantes durante la mañana y cuatro por la noche. CSIF considera que este refuerzo permitiría mejorar la seguridad y garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de riesgo.

La petición llega después de dos agresiones recientes. La primera tuvo lugar el 2 de septiembre y terminó con un vigilante con el labio partido. La segunda, el 10 de septiembre, fue más grave y el trabajador tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica en un dedo.

Además, el sindicato ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud la creación e integración del plus de Penosidad, Peligrosidad y Riesgo Sanitario para estos profesionales en el próximo pliego de condiciones del servicio de vigilancia, control y protección de la provincia.

CSIF reclama también más medios y formación para los vigilantes y mantiene su demanda para que estos profesionales sean reconocidos como agentes de la autoridad cuando ejercen sus funciones.