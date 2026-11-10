Cruz Roja y Ashal lanzan en Almería una campaña para combatir los prejuicios en el acceso al empleo

Cruz Roja, a través de su Plan de Empleo, ha presentado en Almería la campaña 'Contrata Sin', una iniciativa que pretende eliminar los prejuicios que todavía condicionan el acceso al mercado laboral. El proyecto cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) y el apoyo del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.

La campaña pone el foco en cuatro colectivos que encuentran dificultades añadidas a la hora de conseguir un trabajo. Bajo el lema 'Sin Fecha de Caducidad', reivindica las capacidades de los mayores de 45 años; 'Sin Horas de Vuelo' reclama oportunidades para los jóvenes que buscan su primer empleo; 'Sin Género de Dudas' combate la discriminación hacia las mujeres y 'Sin Denominación de Origen' defiende el talento de las personas inmigrantes y refugiadas.

Durante la presentación, el coordinador provincial de Cruz Roja, Francisco Vicente Ariza, ha agradecido la implicación de Ashal, cuya participación permitirá trasladar estos mensajes al sector hostelero, uno de los ámbitos con mayor capacidad de generación de empleo. Por su parte, el presidente de la asociación, Pedro Sánchez-Fortún, ha mostrado la disposición de los empresarios a contribuir a una sociedad más concienciada e inclusiva.

La concejal de Comercio, Empleo e Impulso al Talento, Ana Trigueros, ha defendido la necesidad de que las empresas valoren a los candidatos por sus conocimientos, preparación y capacidades, sin que la edad, el género o la nacionalidad supongan un obstáculo. En la misma línea, la diputada provincial de Igualdad, Lorena Nieto, ha destacado el trabajo de la institución para favorecer la incorporación laboral de las personas con discapacidad y apoyar también sus iniciativas de emprendimiento.

Con esta iniciativa, las entidades participantes buscan avanzar hacia un mercado laboral con más igualdad de oportunidades, en el que las circunstancias personales no limiten las posibilidades de encontrar un empleo. Una apuesta que, según han coincidido en señalar durante el acto, pasa por reconocer el talento y las capacidades de cada persona por encima de cualquier etiqueta.